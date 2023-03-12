В Прикамье ожидается ледяной дождь

Воскресенье обещает быть довольно солнечным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воскресное утро встретило жителей Прикамья солнцем. Но метеорологи предупредили, что после обеда небо начнет затягиваться, и может пойти ледяной дождь.

- Во второй половине дня с запада теплый воздух принесет небольшие осадки - мокрый снег и ледяной дождь, - сообщили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – На дорогах возможна гололедица.

На улице будет довольно ясно, и днем заметно потеплеет.

- За счет прояснений воздух прогреется, и днем по краю будет от −3 до +2 градусов, в Перми столбик термометра поднимется до нулевой отметки, - прогнозируют синоптики.

В начале следующей недели потеплеет еще больше – в понедельник днем ожидается +2…+7 градусов. И также возможны ледяной дождь и мокрый снег.

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