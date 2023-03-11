В Перми ищут пропавшего 9 марта мужчину с раздробленным мизинцем

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Перми ведутся поиски 45-летнего Андрея Мышкина. Днем 9 марта он ушел с работы по улице Фридриха Энгельса в Дзержинском районе и с тех пор перестал выходить на связь. Об этом сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой.

Его рост 175-180 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы русые. Был в рабочей одежде серого цвета. Волонтеры назвали особые приметы: раздробленный мизинец на правой руке и очки.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 102 или +7 (342) 204-49-04.

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