Следственный комитет начал проверку после избиения школьницы в Березниках

Фото: Архив "КП"
По указанию руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина, проводится доследственная проверка после избиения 10-летней девочки.
Предварительно установлено, что в Березниках 10 марта трое несовершеннолетних напали на третьеклассницу у школы. Сейчас проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам этой проверки следователем будет принято процессуальное решение.
Ранее подробности произошедшего рассказала мама пострадавшей девочки. Ее дочь сейчас находится в больнице.
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