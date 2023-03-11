Следственный комитет начал проверку после избиения школьницы в Березниках

Фото: Архив "КП"

По указанию руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина, проводится доследственная проверка после избиения 10-летней девочки.

Предварительно установлено, что в Березниках 10 марта трое несовершеннолетних напали на третьеклассницу у школы. Сейчас проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам этой проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Ранее подробности произошедшего рассказала мама пострадавшей девочки. Ее дочь сейчас находится в больнице.

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