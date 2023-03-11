В Перми 9 мая пройдут парад военной техники и концерт

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На первом оргкомитете по подготовке к Дню Победы, который прошел 10 мая, обсудили празднование 9 мая в Перми. Оно пройдет под лозунгом «Родина одна!», рассказал глава города Алексей Демкин.

В праздничный день на Октябрьской площади состоится Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Планируется задействовать более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц техники. В параде примут участие рота барабанщиков, знаменная и линейная группы Пермского военного института. Также состоится шествие «Бессмертного полка».

С 11:00 до 21:00 на площади перед Театром-Театром пройдет концерт. Выступят городские творческие коллективы. На эспланаде и набережной будут работать интерактивные площадки. В преддверии праздника город украсят флагами и звездами.

Праздничный день завершится 10-минутным фейерверком. Его запустят с правого берега Камы возле Коммунального моста.

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