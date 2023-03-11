На букет к 8 марта пермяки потратили в среднем 2,5 тысячи рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми средняя цена букета к 8 марта составила 2500 тысяч рублей. Об этом сообщил «В куре.ру» со ссылкой на цветочные магазины города.

По словам продавцов, в этом году пермяки потратили на цветы больше, чем в прошлом. В праздник спрос вырос в 2-2,5 раза. На показатель повлияло и то, что пермяки стали чаще радовать друг друга даже на большом расстоянии. Причиной стали пандемия коронавируса и мобилизация. Продавцы отметили, что поступило много заказов от мобилизованных солдат.

Чаще всего пермяки выбирали тюльпаны, хризантемы, розы, мимозу, нарциссы и альстромерии.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65