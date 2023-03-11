Колледж «Оникс» возглавил экс-омбудсмен Пермского края Павел Миков

Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков занял должность директора Пермского краевого колледжа «ОНИКС». Информация об этом размещена на сайте образовательного учреждения.

В колледже «Оникс» готовят специалистов в сферах образования, информационных технологий, декоративно-прикладного искусства, кулинарии и других. Там есть не только программы подготовки специалистов среднего звена, но и адаптированные программы профессиональной подготовки по различным профессиям.

Павел Миков был омбудсменом Пермского края с 2017 года. В ноябре прошлого года срок его полномочий истек, и пост занял бывший мэр Перми, экс-депутат Госдумы Игорь Сапко.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65