На фотоловушку в Пермском крае попали краснокнижные северные олени

Фото: скриншот видео Минприроды Прикамья

В одном из сел Чердыни на особо охраняемой территории на фотоловушку попало стадо северных оленей. Как объясняют в Миниприроды, северный олень – единственное млекопитающие, занесенное в Красную книгу Пермского края.

- В Пермском крае небольшие стада обитают в Гайнском, Чердынском и Красновишерском районах. В Вишерском районе встречается в основном в пределах субальпийских лугов и горной тундры восточной части, в Гайнском и Чердынском – придерживается боров-беломошников и верховых болот, - рассказали в Минприроды Прикамья.

Как объясняют специалиста Дирекции особо охраняемых природных территорий Прикамья, северный олень — единственный вид оленей, у которого самки наравне с самцами имеют рога, но гораздо меньшего размера. Они нужны для защиты своего корма от других участников стада.

- Зимой олень добывает корм из-под снега, "копытит" - разгребает копытами наст, чтобы добраться до ягеля. Ледяной наст или слишком большой снежный покров вынуждают отбирать уже выкопанный корм у более слабых сородичей. Именно поэтому самых крупных самцов природа лишает рогов раньше всех, а рогатые самки смогут защитить свою долю. Чем дольше зима, тем больше еды требуется беременным самкам, поэтому все остальные группы друг за другом лишаются рогов - чтобы не создавать конкуренции матерям, - говорят в краевой Дирекции ООПТ.

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