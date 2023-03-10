С 15 апреля стоимость проезда в Перми может вырасти до 35 рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми направила уведомление в Пермскую городскую Думу о повышении с 15 апреля стомости за проезда в общественном до 35 рублей. Такая сумма у специалистов Дептранса получилась при анализе расходов на отрасль и актуального пассажиропотока. Плату за багаж также планируют повысить до 35 рублей.

- При этом максимально выгодная стоимость оплаты проезда по-прежнему будет сохраняться при приобретении проездных и безлимитных абонементов. Право на пересадку сохранится в виде отдельного тарифного плана на гражданском электронном проездном и составит порядка 50% от стоимости тарифа – 18 рублей. На безлимитных проездных сохранится возможность пользоваться пересадками без ограничений. Такие проездные будут выгодны тем, кто совершает более 50 поездок ежемесячно, - сообщили в администрации Перми.

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