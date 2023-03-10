Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае следователи устанавливают личность погибшего мужчины. Как сообщили в региональном Следственном управлении СКР, тело мужчины с телесными повреждениями обнаружили в ночь на 18 марта 2019 года. Он лежал в овраге проселочной дороги, ведущей в поселок Лесной Осинского района, в 700 метрах от автодороги «г. Оса – п. Кукуштан». До настоящего времени личность мужчины не установлена.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе предварительного следствия выяснилось, что биологический возраст погибшего составлял 50-65 лет, рост около 170-185 сантиметров. Следователи полагают, что мужчина мог являться жителем другого региона, в том числе соседних с Пермским краем. Следователи обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, сообщить по телефону: 8 (342) 249-54-55.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru