В Юсьвинском округе задержали браконьеров с огромным уловом рыбы

Фото: ГУ МВД РФ по Пермскому краю

В январе 2023 сотрудники отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Пермскому краю при патрулировании акватории Камского водохранилища вблизи острова Бор Юсьвинского округа обратили внимание на двух рыбаков.

В ходе осмотра места рыбалки было установлено, что мужчины в нарушение действующего законодательства при помощи сетей, запрещенных к использованию, выловили около 300 рыб различных видов: 212 лещей, 66 судаков, 7 окуней, 1 налима и 5 особей плотвы.

Работники водного надзора по факту незаконной ловли рыбы незамедлительно сообщили в полицию. Стражи порядка задержали браконьеров и доставили их в территориальное отделение внутренних дел для разбирательства. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли сети и добытую рыбу. Ущерб воюным ресурсам от действий браконьеров составил более 320 тыс. рублей.

По информации краевого МВД, в настоящее время продолжается расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения преступления.

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