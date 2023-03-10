МЧС предупреждает о сильном снеге, ветре и гололеде в Пермском крае

В МЧС по Пермскому краю предупреждают жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях в субботу 11 марта. По данным ЦГМС, в отдельных северных районах Прикамья пройдет сильный снег. Ночью и утром ожидается гололед, на дорогах гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду. Возможно налипание мокрого снега на линиях электропередач и ветвях деревьев.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш. Жителям Прикамья рекомендуют избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач, а также не парковать машины рядом с ними. Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

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