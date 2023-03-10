Школа-студия МХАТ приезжает в Пермь

Фото предоставлено Театром-Театром

8 и 19 марта в Перми пройдут гастроли Школы-студии МХАТ. Программа включает показы спектаклей студентов IV курса актерского факультета (Мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина), выставку макетов костюмов и сценографии молодых театральных художников «Диалог с классиком», а также прослушивание творческой молодежи, которая мечтает стать артистами. Гастроли проходят на сцене Пермского академического Театра-Театра при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

Совместный проект Школы-студии МХАТ и СИБУРа направлен на развитие культурной среды городов за счет возможностей современного театрального искусства, просветительских мероприятий, взаимодействия с местными театральными коллективами, а также благодаря поддержке талантливой молодежи.

Программа гастролей в Перми:

1. Пресс-конференция в честь открытия гастролей - 18 марта в 17:00 фойе Пермского академического Театра-Театра.

В пресс-конференции примут участие:

- Рассказов Данил Владимирович, генеральный директор АО «Сибур-Химпром» - Игорь Яковлевич Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ; - Александр Игоревич Фокин, декан продюсерского факультета, директор театра «Центр драматургии и режиссуры»; - Ольга Сергеевна Неволина, декан факультета Сценографии и театральной технологии; - Борис Леонидович Мильграм, художественный руководитель Театра-Театра;

2. Прослушивания студентов актерских факультетов творческих институтов и колледжей, а также учащихся 11 классов

18 и 19 марта, воскресенье, с 11:00 до 14:00 в Пермском академическом Театре-Театре. Запись на прослушивание по ссылке: https://moscow-art-theatre-school.timepad.ru/event/2351422/

3. Лекции и мастер-классы в Пермском академическом Театре-Театре -18 марта, суббота

10:00-11:00 – лекция Ольги Неволиной, декана факультета Сценографии и театральной технологии 11:00-12:00 – лекция Александра Фокина, декана продюсерского факультета 12:00-13:00 – лекция Дениса Овсянникова, руководителя проектной работы Школы-студии МХАТ

Лекции состоятся в открытом форматеь - 19 марта, воскресенье

10:00-11:00 – мастер-класс руководителя Актерского курса Сергея Щедрина и преподавателя актерского мастерства Ильи Барабанова «Импровизация по системе Станиславского»

Запись на мастер-класс по ссылке: https://moscow-art-theatre-school.timepad.ru/event/2352305/

4. Показы спектаклей студентов IV курса актерского факультета (Мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина):

18 марта в 19:00 на большой сцене ТТ – спектакль «Илиада» 19 марта в 19:00 на «Сцене-Молот» – спектакль «С любовью и всякой мерзостью»

Билеты на спектакли можно приобрести в кассе и на сайте Театра-Театра

5. Выставка учебных работ студентов факультета сценографии и театральной технологии «Диалог с классиком» в фойе Театра-Театра.

18 марта в 17:30 – открытие выставки

Выставка доступна к просмотру 18 и 19 марта.