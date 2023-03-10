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НовостиПроисшествия10 марта 2023 9:54

В Пермском крае в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

Авария произошла на автодороге «Обход п. Куеда»
Екатерина Оборина
Фото: Госавтоинспекци Прикамья

Фото: Госавтоинспекци Прикамья

В Пермском крае 10 марта при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки. Смертельная авария произошла около 7:44 утра на автодороге «Обход поселка Куеда». Подробности рассказали в краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ NEXT. В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дорогах в период межсезонья.