В Пермском крае в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

Фото: Госавтоинспекци Прикамья

В Пермском крае 10 марта при столкновении с грузовиком погиб водитель легковушки. Смертельная авария произошла около 7:44 утра на автодороге «Обход поселка Куеда». Подробности рассказали в краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ГАЗ NEXT. В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дорогах в период межсезонья.