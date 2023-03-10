В Перми завершился проект «Ледовый сезон»

Фото: МАУ ДО СШОР "Орленок"

В Перми традиционный городской проект «Ледовый сезон» завершил свою работу. С декабря прошлого года пермяки могли посетить восемь муниципальных катков. Свободный выход на лед был предусмотрен по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 часов. За время проекта бесплатно покатались на коньках более 31,3 тысяч человек, рассказали в администрации Перми.

Самыми популярными катками у жителей и гостей краевой столицы стали «Юность» и «Гайва». Также в рамках проекта были открыты катки, расположенные на стадионах «Авангард», «Фаворит», «Спутник», «Победа», «Молния» и каток у «Гознака». Самыми активными днями стали 3, 6, 20 января и 10 февраля.

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