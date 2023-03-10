В середине апреля Пермь посетят Сергей Кириенко, Дмитрий Чернышенко и Максим Решетников

Сергей Кириенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проведение в Перми гранд-финала Форума гостеприимства России намечено на 13-16 апреля. В его рамках состоится награждение победителей конкурса «Мастера гостеприимства», пройдет презентация карты гостеприимства России, для гостей развернется масштабная выставка регионов Великого Волжского пути и ярмарка региональных суаениров мастеров.

Участники Форума гостеприимства России примут участие в насыщенной деловой программе. Будут развернуты площадки для нетворкинга и профессиональных коллабораций.

Многочисленные стратегические сессии включат встречи с топ-лицами страны. По информации портала «Мастера гостеприимства», в Пермь планируют приехать первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Полная программа Форума гостеприимства России в Перми станет известна в ближайшее время.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru