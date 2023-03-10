«Доисторическая ракушка» на площади у ЦУМа появится в Перми к концу года

Лопасти ракушки будут вращаться и подсвечиваться светодиодами. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

9 Марта глава Перми Алексей Дёмкин провел «Прямой эфир» для своих подписчиков на странице ВКонтакте. Один из вопросов, на которые он ответил, был вопрос о новом арт-объекте возле ЦУМа.

- Автором арт-объекта «Доисторическая ракушка» является Институт территориального планирования, - рассказал глава Перми. – Новый арт-объект будет символизировать головоногого морского моллюска Пермского периода. Высота ракушки составит более 3 метров, а в диаметре она будет 15 метров. Лопасти ракушки будут вращаться и подсвечиваться светодиодами.

Предположительно, появится арт-объект к концу года, его начнут устанавливать, когда на площади перед ЦУМом будет демонтирован последний стационарный объект.

Кстати, деньги на реализацию этого проекта – частные. Когда он появится, пермяки смогут увидеть табличку с именем того человека, который решил сделать городу такой необычный подарок.

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