В 2023 году на развитие территории Соликамского округа выделят 112 млн рублей

Фото: Сайт Правительства Пермского края

В 2023 году в Соликамском городском округе за счет субсидии территориям Верхнекамья из краевого бюджета планируется реализовать пять социально значимых проектов, направленных на развитие территории.

В число проектов вошло благоустройство территории детсада № 35, которое в 2019 году вошло в состав школы № 14. В ходе работ предстоит оборудовать новые дорожки с травмобезопасным, экологически чистым покрытием и обустроить игровую зону для старшей группы детсада. Лля воспитанников дошкольного учреждения установят карусели, песочницы, спортивное оборудование и многое другое. В здании детского сада заменят окна, отремонтируют санузлы, цоколь и входные группы. На эти цели заложили 18,2 млн рублей.

Масштабное преобразование ждет территорию школы №12 на ул. Набережной, 169, где появится межшкольный стадион. В его рамках строители уложат новое асфальтовое полотно, обустроят стрельбище и стартовый стадион, оборудуют наружное освещение. На эти цели краевой бюджет направит 22,5 млн рублей. В краевом Министерстве территориального развития отмечают, что новый стадион позволит привлечь к занятиям физкультурой и спортом еще больше жителей округа, в том числе и детей.

В рамках другой части проектов предстоит привести в порядок дорожно-тропиночную сеть в сквере Просвещения села Родники, благоустроить места торговли «Поле чудес» в микрорайоне Боровск. Развитие этих территорий потребует вложения 5,9 млн и 5,2 рублей соответственно.

В 2023 году для содержания автомобильных дорог на территории Соликамского округа планируется приобрести новую коммунальную технику на сумму 60 млн рублей. Уже сейчас планируется закупка грейдера, экскаватора, фронтального погрузчика, прицепной подметально-уборочной машины и другой специальной техники.

Напомним, Соликамский городской округ в 2022 году одним из первых защитил комплексный план социально-экономического развития территории. На реализацию проектов, составленных с учетом мнений жителей, выделили финансирование из регионального бюджета. В Министерстве территориального развития Пермского края пояснили, что на эти цели Соликамский получит около 112 млн руб.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что механизмы поддержки муниципалитетов из регионального бюджета предназначены для решения проблемных вопросов в территориях – средства направляются на реализацию проектов, которые способствуют повышению уровня жизни людей на местах.

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