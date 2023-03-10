11 марта в Перми временно ограничат движение транспорта по улице Сибирской

На улице Сибирской в районе Дом офицеров будут нести вахту юнармейцы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 марта с 12.00 до 16.00 на улице Сибирской в районе Дом офицеров временно будет приостанавливаться движение всех видов транспорта. Интервалы перекрытия движения будут проходить каждые 15 минут.

Причина этому – торжественная церемония возложения цветов, посвященная 80-летию со Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. А временное ограничение движения транспорта связано с прохождением караула Юнармейского Поста №1 к месту несения вахты от «Дома офицеров» до Мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу.

- Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования, - попросили пермяков в городском департаменте дорог и благоустройства.

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