Спрос на ипотеку в Прикамье вырос в полтора раза

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За прошедший месяц клиенты банка в регионе оформили жилищные кредиты на 725 млн рублей, что на 54% превышает результаты января.

Драйвером рынка недвижимости выступают госпрограммы, которые востребованы клиентами за счет низкой ставки. Выдачи ипотеки с господдержкой и «семейную ипотеки» за февраль совокупно составили 362 млн рублей, то есть половину общего объема предоставленных банком жилищных кредитов в Пермском крае. Спрос на льготную ипотеку вырос на треть по сравнению с январем.

«Основной вклад в положительную динамику внесла модернизация «семейной ипотеки», благодаря которой воспользоваться сниженной ставкой теперь могут в том числе семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения. Новые условия существенно увеличили спрос на программу по всей стране, и в том числе в Прикамье. В феврале объем выдач «семейной ипотеки» достиг 260 млн рублей – это на 70% больше показателей января», - отметил управляющий банка в Пермском крае Владимир Стрельников.

По прогнозам экспертов, в целом в 2023 году выдачи на рынке ипотеки России могут составить более 5 трлн рублей и показать рост по сравнению с прошлым годом. Основной спрос ипотечных заемщиков будет фокусироваться в сегменте вторичной недвижимости – на готовые объекты будет приходиться примерно 6 из 10 кредитов на рынке.