В Перми возникли проблемы с расселением аварийного дома на Куйбышева, 143

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 марта из-за угрозы обрушения экстренно расселяют аварийный дом, расположенный на улице Куйбышева, 143. Завершить расселение жильцов пятиэтажки планировалось в кратчайшие сроки. Однако в доме до сих пор остаются люди. По словам главы Перми Алексея Дёмкина, там есть сложности с переселением.

– В настоящее время остался один стояк. После того как будет полностью расселен объект, мы постараемся в кратчайшие сроки его снести. Дом продолжает нести опасность не только для людей, которые в нем проживают, но и для прохожих, - заявил мэр во время прямого эфира во ВКонтакте.

Напомним, дом на Куйбышева, 143 был построен в 1957 году. В 2019 году его признали аварийным. По состоянию на осень прошлого года износ дома составлял 88%. При этом в центральной части здания продолжали жить люди. С 1 марта 2023 года из-за угрозы обрушения в отношении пятиэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Жильцам необходимо было экстренно покинуть квартиры. Всего расселению подлежали около 359 человек.