Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 10 марта 2023 года к 08:00 8-балльные затруднения движении наблюдаются на Вышке-1: на ул. Соликамской, ул. Мостовой, ул. Огородникова и Фокинской, далее от площади восстания к ул. Славянова. На Вышке-2 транспорт скопился от спуска с ул. Гашкова к ул. Соликамской.

В Индустриальном районе заторы на ул. Леонова в обоих направлениях от ул. Свиязева до ул. Чердынской, на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, на ул. Карпинского от ул. Левченко до ул. Стахановской, на участке ш. Космонавтов от ул. Плеханова до ул. Уральских Партизан.

В районе ДКЖ затор на ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной.

Затруднение в движение на кольце Соснового бора со стороны ул. Якутской и ул. Докучаева в сторону центра.

В центре города пробка в 7 баллов на ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской в сторону Коммунального моста.

Медленно движется транспорт на Стахановской переходе в сторону ул. Куйбышева. Появились заторы на перекрестке Чкалова и Куйбышева, а также на ул. Героев Хасана в районе ТЦ «Шоколад» перед кольцом у «Велты».

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 10 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 5 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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