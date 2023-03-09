Крематорий в Перми появится в 2024 году

До конца марта определится подрядчик, который будет достраивать крематорий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Перми Алексей Дёмкин 9 Марта ответил на вопросы пермяков в ходе «Прямого эфира» на своей странице ВКонтакте. Вопросов было более 500, и один из них касался достройки крематория.

- На прошлой неделе мы объявили конкурс на достройку крематория, - сообщил глава Перми. - До конца марта мы должны будем подвести итоги в конкурсной документации. Срок реализации проекта установлен в I квартале 2024 года, но я уверен, что общие строительные работы будут закончены к концу 2023 года. Необходимая сумма на строительство этого объекта выделена, сейчас вопрос конкурсных процедур.

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