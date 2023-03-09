Делегация из Узбекистана изучила опыт транспортной системы Перми

Пермь посетила делегация из Республики Узбекистан. Гости ознакомились с работой общественного транспорта и системой платных парковок. Глава Перми Алексей Дёмкин считает, что интерес к городу закономерен, так как в различных рейтингах транспортных систем Пермь регулярно занимает лидирующие позиции.

«Это результат планомерной работы городских и краевых властей. Особый интерес вызвала работа по брутто-контрактам, поскольку коллеги из Узбекистана также начинают переход на эту систему, и безналичная оплата проезда. Уверен, что наши наработки будут полезны, а мы в свою очередь всегда открыты для сотрудничества, – отмечает в своем телеграм-канале Алексей Дёмкин.

Совместно с представителями администрации Перми гости из Узбекистана посетили муниципальное автобусное предприятие МУП «Пермгорэлектротранс», которое владеет парком из 154 новых комфортных автобусов. Муниципальный перевозчик обслуживает семь автобусных маршрутов города. В скором времени к ним добавится еще два: №68 «Микрорайон Садовый – Станция Пермь II», №81 из микрорайона Ива.

После посещения предприятия члены делегации Узбекистана пришли к выводу, что муниципальный перевозчик гарантирует не только стабильность работы городской транспортной системы, но и является надежным работодателем. Предприятие предлагает официальное устройство и социальный пакет, а также жильё для иногородних сотрудников. В связи с расширением парка МУП «Пермгорэлектротранс» ведет прием на работу новых водителей. Власти Узбекистана также отметили опыт Перми в этой области.

В трамвайном депо «Балатово» участникам делегации рассказали о его предстоящей масшатбной модернизациии, что позволит осуществлять качественное обслуживание современных вагонов. Уже в скором времени в Пермь начнутся новые поставки подвижного состава.

Представители Узбекистана по праву считают, что развитие трамвайного сообщения – это мировой тренд: они не только экологичны, но и обладают большей провозной способностью по сравнению с автобусами. В настоящее время власти Ташкента рассматривают возможность восстановления трамвайной системы, ликвидированной в 2016 году.

Также гости ознакомились с опытом организации работы общественного транспорта и диспетчеризации. Наибольший интерес вызвала система брутто-контрактов. Такая модель подразумевает оплату перевозчику транспортной работы и перечисление выручки от оплаты проезда в бюджет города. Это позволяет обеспечивать работу перевозчику независимо от количества пассажиров на маршруте.

В завершении рабочего визита гости ознакомились с опытом организации работы общественного транспорта и диспетчеризации. Наибольший интерес вызвала система брутто-контрактов. Такая модель подразумевает оплату перевозчику транспортной работы и перечисление выручки от оплаты проезда в бюджет города. Это позволяет обеспечивать работу перевозчику независимо от количества пассажиров на маршруте.

«В Перми работает система брутто-контрактов, которая зарекомендовала себя с эффективной стороны. Положительный опыт Перми в сфере развития транспорта мы будем принимать. Наши пермские коллеги подсказали, на что стоит обратить внимание», – подчеркнул начальник управления транспорта Ташкента Анвар Джураев.