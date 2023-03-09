На юбилее Перми выступят Zivert, Иванушки International, Татьяна Овсиенко и DJ Smash

Празднование Дня города начнется перед Театром-Театром, где перед пермяками выступит певица Zivert. Фото: Даниил ОПАРИН

Мэр Перми Алексей Дёмкин 9 Марта ответил на вопросы пермяков в ходе «Прямого эфира» на своей странице ВКонтакте. Вопросов было много, один из них касался 300-летнего юбилея Перми.

- В 300-летие Перми программа пермяков ждет обширная и интересная, - рассказал Алексей Дёмкин. – В этом году мы меняем место и формат празднования. Если раньше празднование Дня города начиналось 11 июня в сквере Татищева, то в этот раз юбилей начнется на эспланаде, перед Театром-Театром, где перед пермяками выступит певица Zivert.

В этом году праздничные мероприятия будут организованы во всех районах города. В Пермь приедут звезды первой величины, их выступление спонсировали крупные пермские предприятия.

Подтвердили свой приезд группа Иванушки International, Татьяна Овсиенко и Ваня Дмитриенко. А вечером пройдет баттл диджеев из Москвы, Санкт-Петербурга. Хэдлайнером станет DJ Smash.