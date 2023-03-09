В Перми предприятиям рекомендуют делать запасы для нужд гражданской обороны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми предприятиям, учреждениям и организациям рекомендуют организовать работу по созданию и хранению запасов для обеспечения защиты персонала и выполнения мероприятий гражданской обороны. Такая рекомендация указана в обновленном постановлении мэрии «О создании и содержании запасов продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны». Документ опубликован на официальном сайте городской администрации.

Также обновился список запасов продовольственных, медицинских и иных средств для нужд гражданской обороны. В перечень необходимых запасов входят продукты питания, в том числе консервы, крупы, макароны, соль, сахар, чай. В числе непродовольственных запасов – палатки, полевые кухни, посуда, постельное белье, спецодежда и предметы первой необходимости.

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