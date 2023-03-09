В Прикамье депутатов Заксобрания смогут лишать мандата за прогулы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональный закон «О статусе депутата Законодательного Собрания» приведут в соответствие с федеральными изменениями. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на краевой парламент.

Проект закона планируется рассмотреть на мартовском заседании Заксобрания в двух чтениях. Если изменения будут приняты, депутатов смогут лишать мандата за прогулы. Основанием для досрочного прекращения полномочий станет отсутствие на заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительной причины.

Кроме того, депутаты, которые работают без отрыва от основной деятельности, должны будут передавать сведения о своих сделках и сделках членов семьи в специальную комиссию Заксобрания. Делать это придется в течение четырех месяцев со дня избрания, а также не позднее 1 апреля, если речь идет о крупных сделках. Комиссия будет публиковать сведения о доходах не позднее 1 июня.

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