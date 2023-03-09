В Пермском крае из горящего дома спасли женщину

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в среду 8 марта из горящего дома спасли женщину. В региональном Управлении МЧС рассказали, что пожар случился около 4:43 в частном доме на улице Большая в Кунгуре. К месту происшествия были направлены 23 человека личного состава и 6 единиц техники.

Когда приехали первые пожарные, горели прихожая и потолки. Огонь охватил около 12 квадратных метров. До приезда пожарных была спасена женщина. Еще один человек вышел на улицу самостоятельно. В 4:48 пожар был потушен. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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