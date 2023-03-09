2000 работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» стали участниками XIV Фестиваля лыжного спорта в Прикамье

Соревнования как в одиночных, так и в массовых забегах на дистанциях 1, 1.5, 4 и 5 км состоялись среди спортсменов предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, а также гостей Прикамья – спортсменов из других регионов (Западная Сибирь, Север, Северо-Запад, Урал, Центр).

После трехлетнего перерыва, связанного с пандемией, состоялось традиционное спортивное мероприятие – корпоративные соревнования – Фестиваль лыжного спорта среди работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ». 2000 участников из 6 регионов деятельности Компании «ЛУКОЙЛ» собрались на лыжной базе «Прикамье». Для участников и болельщиков предстартовую зарядку провёл серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года, заслуженный мастер спорта России Александр Панжинский.

Также почетными гостями мероприятия стали мировые звёзды лыжного спорта: четырёхкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Галина Кулакова; трёхкратная чемпионка СССР по лыжным гонкам Нина Парамонова; многократная чемпионка мира и Олимпийских игр, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Мне приятно, что лыжные гонки могут объединить. Кажется, что в хоккей не каждый бы смог собрать команду. На лыжах можно в удовольствие здесь было прокатиться, а некоторые действительно соревновались. Безусловно, это придает корпоративный дух», – отметила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

На открытии фестиваля спортсменов и болельщиков приветствовали руководители Компании «ЛУКОЙЛ» и министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова и министр по физической культуре и спорту Удмуртской Республики Денис Парахин.

В забегах на 5 км первенство у спортсменов ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта. В мужской эстафете 4х1,5 км лидерами стали спортсмены ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза. В смешанной эстафете 4х5 первой стала команда Урала, состоящая из лыжников ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта. Вторыми были спортсмены из Западной Сибири. Замкнула тройку призёров команда из Перми.

Все желающие смогли принять участие в массовых стартах, отдохнуть на интерактивных площадках и проявить себя в различных мастер-классах.

Также была организована онлайн-трансляция в официальной группе ПАО «ЛУКОЙЛ» во Вконтакте, которую посмотрели более 7000 человек. Запись прямой телетрансляции фестиваля доступна по ссылке.