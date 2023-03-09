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НовостиОбщество9 марта 2023 11:27

Росавиация отказала Red Wings в допуске к полетам из Перми в Стамбул

Авиакомпания планировала летать три раза в неделю
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росавиация отказала авиакомпании Red Wings в выдаче временного допуска на выполнение прямых рейсов из Перми в Стамбул. Полеты по данному направлению были запланированы с частотой три раза в неделю. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Согласно документу, причиной отказа стал низкий объем перевозок авиакомпании по внутренним направлениям.

Напомним, в конце февраля этого года в расписании аэропорта «Большое Савино» появились прямые рейсы из Перми в турецкий город Стамбул. Осуществлять перелеты планировала авиакомпания Red Wings. Полетная программа была рассчитана на период со 2 апреля по 22 октября 2023 года. Частота полетов – один раз в неделю по воскресеньям. Время в пути - 5 часов 10 минут.

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