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НовостиОбщество9 марта 2023 11:14

Ушел из жизни пермский общественник Денис Шишов

Он внес большой вклад в православное молодежное движение
Лела Минадзе
Фото: ВКонтакте/Православная молодежь Прикамья

Фото: ВКонтакте/Православная молодежь Прикамья

Ушел из жизни Денис Шишов. Об этом сообщили в отделе по делам молодежи Пермской епархии Русской Православной Церкви.

«Он был одним из самых активных участников ПМП (Православная молодежь Прикамья), участвовал во многих мероприятиях, всегда принимал участие в социальных акциях. Для православного молодежного движения это большая утрата», — говорится в сообщении.

У Дениса Шилова остались жена и три маленьких ребенка. Прощание с ним состоится 11 марта в 12:00 в храме Александра Невского в селе Лобаново. Также организован сбор для организации похорон и других расходов. Перевести сумму можно по номеру телефона +7 (951) 944-72-86.

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