В Перми мужчина на ходу выпрыгнул из окна автобуса

Скрин видео: Пермь ЧП и ДТП

В Закамске утром 9 марта пассажир выпрыгнул из окна автобуса прямо на ходу. Очевидцы рассказали об этом в соцсетях.

В департаменте транспорта «КП-Пермь» сообщили подробности случившегося. Все произошло в 07:36 между улицами Волгодонская и Маршала Рыбалко. По предварительной информации, при движении автобуса пьяный мужчина вылез в форточку автобуса №20 и упал на дорогу.

Заметив выпавшего мужчину, водитель автобуса остановился, вызвал ГИБДД для проведения проверки, а также скорую помощь.

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