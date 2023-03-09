В Пермском крае ожидаются оттепель до +5 градусов и сильные снегопады

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае начинается резкое потепление с сильными снегопадами. Как рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, днем в четверг 9 марта пройдет снег и мокрый снег, вечером на юге и в Перми переходящий в слабый дождь. В южной половине региона и в краевом центре ожидается оттепель до +1…+3 , на севере будет морозно -1…-4 .

– Утром 10 марта пройдет сильный мокрый снег, на юге Прикамья возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду. К середине дня пятницы воздух прогреется до +4…+5 , на севере около 0…-2 . Снег в Перми начнет интенсивно таять, возможен сход снега с крыш, на тротуарах образуется гололедица, - отмечают в ГИС-Центре ПГНИУ.

Вечером и в ночь на субботу в южных районах края и в Перми вновь похолодает. Днем 11 числа специалисты ждут, что столбики термометра опустятся до -1…-4 . В ночь на воскресенье местами будет -8…-15 градусов. Однако с понедельника жителей Прикамья снова ждет потепление – температура, согласно прогнозам, будет повышаться до +3…+7 градусов.

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