В ГУФСИН опровергли информацию о бунте в пермской колонии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сразу в нескольких Telegram-каналах появилась информация о бунте в мужской ИК-29 в Перми. Сообщалось, что заключенные ломали мебель. Восстали те, кто находился в штрафных помещениях, а для их усмирения вывали спецназ.

После этого родственники осужденных стали переживать, что отменят свидания.

Мы уточнили информацию в ГУФСИН по Пермскому краю. Ее опровергли, ответив, что никакого бунта в исправительной колонии не было. Также добавили, что колония, как и ранее, работает в штатном режиме.

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