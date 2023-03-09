В женской исправительной колонии № 32 ГУФСИН России по Пермскому краю в преддверии 8 марта дал спектакль Театр «У Моста»

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

В преддверии женского праздника 8 Марта, осужденных женщин поздравить с наступающим праздником приехала театральная труппа Пермского театра «У Моста» во главе с ее главным режиссером-постановщиком Сергеем Федотовым.

В колонию привезли целый фургон с декорациями и реквизитом, поэтому здешняя постановка фактически не отличалась от показанных театром на других гастролях, а ставили популярный спектакль – сказку «Про Федота- Стрельца».

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Приезд артистов театра в рамках благотворительного мероприятия со спектаклем в ИК-32 ГУФСИН стал возможным благодаря активной поддержке Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

По словам актеров, зрители в этот раз у них были особенные, поэтому играть перед ними было волнительно и ответственно. Отметим, что Театр «У Моста» уже не в первый раз посетил исправительную колонию, в прошлый приезд театр давал спектакль «Ханума».

Пришедшая в клуб публика проявила чуткость и эмоциональность. Зрителей захватил сюжет спектакля и удивили фантасмагории, происходившие с героем.

Спектакль наполнен искрометным юмором, народной мудростью, чудесами и мистикой. Невероятно смешные Царь-самодур, его глупый помощник Генерал, коварная Баба-яга, разудалые скоморохи – потешники и, конечно, бравый молодец Федот-стрелец со своей красавицей женой Марусей – это персонажи действительно на все времена! Федот-стрелец, несмотря на хитроумные задания Царя, проходит все испытания, а главного злодея настигает справедливое возмездие. Сказка ложь, да в ней намек…

Сказки всегда считались кладезем народной мудрости – и остроумный и очень актуальный спектакль театра «У Моста» снова это подтверждает. Постановка как ни к стати пришлась к показу для осужденных женщин, так они смогли на протяжении двух часов погрузится в сказочную атмосферу и отвлечься от реальности.

В колонии подобные мероприятия проводят для того, чтобы морально поддержать людей, которые находятся в изоляции от общества. Прием оказался теплым, зрители – чуткими и благодарными. Осужденным и сотрудникам учреждения настолько понравился спектакль, что по его окончании все долго аплодировали.

Представители ГУФСИН России по Пермскому краю и руководство колонии поблагодарили Игоря Сапко и артистов за прекрасный спектакль, талантливую и проникновенную игру, полученные зрителями положительные эмоции и выразили уверенность, что эта встреча артистов с осужденными - не последняя.