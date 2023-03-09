В колонию отправили контрактника, который угнал машину и уехал в Пермь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрактник захотел отдохнуть от военной службы. К установленному времени и в период мобилизации он не явился на в свою войсковую часть в городе Кяхта Республики Бурятия.

Как сообщили в Пермском гарнизонном военном суде, в начале ноября прошлого года мужчина оставил часть и угнал автомобиль. Он воспользовался тем, что двери были открыты, а ключ оставлен в замке зажигания. На чужой машине контрактник уехал в Пермь, где его и задержали.

При назначении наказания смягчающими обстоятельствами были раскаяние, привлечение к уголовной ответственности впервые, участие в спецоперации на Украине и семейное положение. Обвиняемый рос и воспитывался без отца с 6 лет.

Мужчину приговорили к 5 годам колонии общего режима. Его также обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

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