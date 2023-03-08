В вечернем небе Перми скоро можно будет увидеть МКС

Фото: Пермский планетарий

Пермский планетарий составил расписание, когда в вечернем небе города можно будет наблюдать МКС (Международную космическую станцию). Ее можно будет увидеть в период с 20 марта по 1 апреля 2023 года.

Серия видимости МКС в Перми начнется с 20 марта в 21:00. Далее все желающие могут проводить наблюдения восхода станции на юго-западе небосклоне:

21 марта в 21:48

- 22 марта в 20:59

- 23 марта в 21:47

- 24 марта в 20:59

С 25 марта в 21:46 восход МКС начнется на западе. Далее по дням:

- 26 марта в 20:58

- 27 марта в 21:46

- 28 марта в 20:57

- 29 марта в 21:45

- 30 марта в 20:57

- 1 апреля в 20:56

«Указано точное время видимости в Перми, если орбита МКС существенно не изменится», - поясняют в Пермском планетарии.

Сейчас в онлайн-режиме на сайте планетария можно наблюдать трансляцию с камеры, закрепленной на обшивке МКС.

МКС - совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран. Станция эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. Согласована ее эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года.

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