В Перми создали модный бренд одежды «Счастье не за горами»

Фото: СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ | Бренд одежды из Перми / ВКонтакте

Пермские дизайнеры бренда «Счастье не за горами» взяли за основу три принципа: свободу, комфорт, стиль.

Свобода заключается в отсутствии каких-либо стеснений в одежде. Она не слишком обтягивает, не натирает, не давит. Стиль предполагает свободный фасон, минималистичныи дизаи н, дополненный функциональностью. Одежда «Счастье не за горами» дает возможность чувствовать себя комфортно при любых условиях: при поездке в лес, уютным вечером дома, на пробежке или обычной прогулке по городу.

В большинстве моделей присутствует оверсайз-посадка. Как говорят создатели нового пермского бренда – это, в первую очередь, про удобство, а не про бесформенность.

«Создавая костюмы «Счастье не за горами», мы хотели, чтобы они были особенными. Это относится не только к ткани и фасону, но размерному ряду. Наши изделия комфортные, удобные и сделаны с любовью», - рассказывают пермские модельеры.

Для пошива изделий «Счастье не за горами» используется «премиум футер», что позволяет им хорошо держать форму, быть износостойкими, не оставлять катышков, не садиться после стирки и не терять цвет.

Вся одежда создается из коротковолокнистого хлопка, нити получаются более однородными и прочными. Полотно гладкое, бархатистое и очень приятное к телу.

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