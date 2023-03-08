В Перми из канализационного коллектора выловили кресло

Фото: НОВОГОР-Прикамье

Оказывается, в канализации Перми можно найти самые необычные предметы. Как рассказали в «НОВОГОРе», в коллекторы большого диаметра (от 0,5 до 2 метров) приплывали: матрасы, кресла, полено, трупы животных, тряпки, бинты. Перевязочные материалы оказываются на насосных станциях, расположенных недалеко от больниц города.

Очень часто причиной засоров становится человеческий фактор. Часть пермяков сбрасывают в канализацию бытовой и строительный мусор, гигиенические нерастворимые изделия. В канализационной трубе такой мусор постепенно собирается в крупные кучи и закупоривает трубопровод, перекрывая путь сточным водам, создавая неприятный запах.

Специалисты «НОВОГОРа» рассказали, что для устранения засора трубы промывают с помощью специальной техники – водой под сильным напором, чистка колодцев от скопившегося мусора, часто проводится ручным способом. Почти 75 % засоров происходит на сетях диаметром 15 см – это дворовая сеть, которая принимает стоки непосредственно от зданий.

«Централизованная система водоотведения предназначена только для продуктов жизнедеятельности организма человека или животных, разлагающейся туалетной бумаги, душевых и кухонных стоков, стоков стиральных машин, а также пищевых отходов, при условии измельчения их в диспоузерах - тогда остатки пищи при попадании в канализацию не принесут ущерба», - напоминают работники пермских коммунальных служб.

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