В Пермском крае женское население составляет 1,381 млн человек

Население Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День 8 Марта 2023 года Пермьстат провел оценку численности женщин в Пермском крае. Оказалось, что среди населения региона женщины составляют 1,381 млн человек или 54%, из них 77% проживают в городах.

Трудоспособное женское население в Прикамье составляет 51%, старше трудоспособного населения – 31%, моложе трудоспособного возраста – 18%. Средний возраст женщин в экономике региона – 41 год.

Более 50% женщин в Пермском крае являются специалистами среднего и высшего уровня, а также руководители; четверть женщин – работники сферы обслуживания, ЖКХ и торговли; еще 14% - рабочие различных профессий; оставшиеся 10% относятся к прочим категориям работников.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни женщин в крае составляет 73 года. Суммарный коэффициент рождаемости – 1,56. Он показывает сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода.

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