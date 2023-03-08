В Пермском крае за 2022 год резко увеличилось потребление крепкого алкоголя

Потребление алкоголя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России розничные продажи спиртных напитков крепче 25 градусов за 2022 год в среднем увеличились на 7,5%. На одного россиянина доля потребления водки, коньяка и другой ликеро-водочной продукции пришлось 6,8 литра.

«В то же время потребление вина снизилось по сравнению с 2021 годом на 5,5%, а пива - не изменилось», - привели статистические данные в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Интересно на этом фоне смотрится Пермский край. Пермяки в 2022 году стали значительно больше употреблять крепкий алкоголь – 7,9 литров на душу населения. По сравнению с 2021 годом рост составил 8,1 %.

Пермяки в 2022 году сделали заметный поворот от вина к пиву. Скорее всего сказалась довольно низкая цена на пенный напиток и большое предложение в торговых сетях. На душу населения потребление пива в Пермском крае выросло до 62,5 литров (рост 4,4%). В свою очередь вино стали пить меньше на 3,2 %: в подушевом исчислении пришлось 5,8 литра на человека.

Безоговорочными лидерами потребления пива на душу населения среди регионов России в 2022 году стала Еврейская автономная область – 91,2 литра, крепких напитков – Карелия (15,5 литров), вина – Ненецкий автономный округ (11,7 литра).

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