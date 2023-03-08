В 2023 году Пермский край с 21 по 23 июля примет фестиваль «Зов Пармы»

Фото: ПДНТ «Губерния» / ВКонтакте
В течение трех дней, с 21 по 23 июля 2023 года, гости этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы» погрузятся в мир прикамских традиций. Перед ними выступят фолк-музыканты со всей России.
«Зов Пармы» также позволит вживую обратиться к древним ремеслам народов Прикамья, подарит новый взгляд на традиционный фольклор и невероятные эмоции. Живописная природа севера Пермского края станет ярким дополнением к фестивальным событиям.
Организаторами этно-ландшафтного фестиваля «Зов Перми» в 2023 году выступят Пермский дом народного творчества «Губерния» и администрация Чердынского округа.
Фестиваль «Зов Пармы» входит в число значимых туристических событий России по версии национального календаря EventsInRussia.
Гостей фестиваля ждут на фестивальной поляне селя Серегово с 21 по 23 июля 2023 года. (6+)
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