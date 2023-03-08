В Перми с 9 марта поменяют расписание движения четырех маршрутов автобусов

Транспорт Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщению городских властей, изменения в движении из-за дорожной обстановки ждут маршруты автобусов №36 и №50. Чуть позднее будет отправляться автобус маршрута №57 от остановки «Биомед»: вместо 15:29 и 16:02 отправление будет соответственно в 15:35 и 16:08.

На автобусном маршруте №11 в выходные дни на линии добавится количество автобусов, увеличится и ежедневное количество отправлений.

Ранее сообщалось, что с начала марта этого года городской департамент транспорта скорректирует расписание автобусных маршрутов №3, №10, №30, №36, № 62 и №63, а также трамвайного маршрута №5 в течение дня. Автобусный маршрут №30 перешел на бескондукторную систему обслуживания пассажиров. Движение на различных участках автобус маршрута №56 изменится по времени с учетом дорожной обстановки.

В Перми с 1 марта ввели дополнительные ночные рейсы трамвая маршрута №5 и автобуса маршрута №50. Последний рейс трамвая №5 следует через остановку «Хладокомбинат» в направлении центра города в 00:15, автобуса №5 от микрорайона Парковый в сторону микрорайона Крохалева также в 00:15.

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