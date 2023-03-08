Пермский краевой перинатальный центр возглавил Дмитрий Михневич

Перинатальный центр.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Дмитрий Михневич на посту руководителя Пермского краевого перинатального центра (ПКПЦ) сменил Ольгу Лих. О решении регионального минздрава сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».
Это решение связывается с показателями материнской и младенческой смертности и послеоперационными осложнениями у пациентов ПКПЦ.
До 2017 года Дмитрий Михневич трудился в департаменте здравоохранения Севастополя. После переезда в Пермь он работал в должности заместителя главврача по контролю качества и клинико-экспертной работе Пермской краевой клинической больницы.
Ольга Лих продолжит работу в ПКПЦ на должности заведующей поликлиникой.
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