Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Ранее судимые жители Перми 1983 и 1990 годов рождения предлагали гражданам услуги по постановке на учет по месту жительства. Фиктивные справки о регистрации прописки они делали с помощью поддельных печатей государственных органов.

Справки были выполнены с такой виртуозной точностью, что клиенты мошенников не подозревали об их подделке. Эта услуга им обходилась от 5 до 15 тыс. рублей.

По сообщению ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемых в мошенничестве с поличным при передаче денег за очередную сделку. В ходе обысков в их офисе полиция изъяла поддельные печати, документы, сим-карты, ноутбуки, телефоны и денежные средства.

Задержанные подозреваются в 10 эпизодах противоправной деятельности. При этом, полиция располагает информацией о почти 180 жителях Перми, ставших жертвами злоумышленников.

Расследование продолжается. Подозреваемые заключены под стражу.

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