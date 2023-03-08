Первая в России женщина-машинист поведет поезда через Пермь

Фото: Телеграм-канал СвЖД новости

Машинист Оксана Соколова 6 марта отправилась в первый самостоятельный рейс. По сообщению Телеграм-канала Свердловской железной дороги, она повела пассажирский поезд дальнего следования №115 Томск – Адлер на участке Екатеринбург – Дружинино. Под ее управлением был электровоз ЭП2К.

Оксаны Соколова мечтала управлять локомотивом с детства. Ее детские годы прошли в Тюмени, путь в школу пролегал через железнодорожные пути. По ее словам, это обстоятельство и повлияло на выбор професии.

Правда, сначала она проходила обучение в училище в Туринской Слободе на повара-кондитера, окончила его с красным дипломом. После переезда в Екатеринбург училась в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты по специальности «мастер производственного обучения, старший технолог». Работала преподавателем в техникуме. Потом ушла в сферу торговли, где доросла до руководящей должности.

«Когда увидела объявление о наборе женщин на курсы помощников машиниста на сайте, который регулярно просматривала, позвонила в кадровую службу СвЖД. Не раздумывая подала заявку», - рассказала в одном из своих интервью газете «Гудок» Оксана Соколова.

Сначала она прошла обучение на помощника машиниста. Потом освоила следующую ступень и получила удостоверение машиниста электровоза.

«Мой путь к мечте научиться самостоятельно водить поезда на этом этапе успешно пройден. Впереди сложная ответственная работа, которую я уже очень люблю. Сейчас я точно знаю, что стать машинистом было правильное решение», - говорит Оксана Соколова.

Сейчас Оксана учится в УрГУПС на специальности «Электрический транспорт железных дорог», ей 40 лет. Воспитывает дочь и двух сыновей.

Главному машинисту электровоза Оксане Соколовой предстоит водить поезда на участках СвЖД в Свердловской области, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

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Машинист Оксана Соколова 6 марта отправилась в первый самостоятельный рейс. По сообщению Телеграм-канала Свердловской железной дороги, она повела пассажирский поезд дальнего следования №115 Томск – Адлер на участке Екатеринбург – Дружинино. Под ее управлением был электровоз ЭП2К.

Оксаны Соколова мечтала управлять локомотивом с детства. Ее детские годы прошли в Тюмени, путь в школу пролегал через железнодорожные пути. По ее словам, это обстоятельство и повлияло на выбор професии.

Правда, сначала она проходила обучение в училище в Туринской Слободе на повара-кондитера, окончила его с красным дипломом. После переезда в Екатеринбург училась в Уральском колледже бизнеса, управления и технологии красоты по специальности «мастер производственного обучения, старший технолог». Работала преподавателем в техникуме. Потом ушла в сферу торговли, где доросла до руководящей должности.

«Когда увидела объявление о наборе женщин на курсы помощников машиниста на сайте, который регулярно просматривала, позвонила в кадровую службу СвЖД. Не раздумывая подала заявку», - рассказала в одном из своих интервью газете «Гудок» Оксана Соколова.

Сначала она прошла обучение на помощника машиниста. Потом освоила следующую ступень и получила удостоверение машиниста электровоза.

«Мой путь к мечте научиться самостоятельно водить поезда на этом этапе успешно пройден. Впереди сложная ответственная работа, которую я уже очень люблю. Сейчас я точно знаю, что стать машинистом было правильное решение», - говорит Оксана Соколова.

Сейчас Оксана учится в УрГУПС на специальности «Электрический транспорт железных дорог», ей 40 лет. Воспитывает дочь и двух сыновей.

Главному машинисту электровоза Оксане Соколовой предстоит водить поезда на участках СвЖД в Свердловской области, Пермском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru