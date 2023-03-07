К выходным в Пермском крае ожидается потепление до +4 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи успокаивают: в начале этой весны морозов, таких, какие стояли в такой же сезон в последние два года, точно не будет. А что будет?

Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что завтра, 8 марта, в Прикамье будет довольно прохладно и ветрено: температура днем -7...-2 градуса, небольшой снег. Южный ветер – до 10 метров в секунду.

Уже в четверг, по прогнозам, в Прикамье потеплеет, и днем будет от -1 до +4 градусов. Осадки уже будут в виде мокрого снега, порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду, и он по-прежнему будет дуть с южной стороны.

По предварительному прогнозу, в выходные дни сохранится теплая с осадками погода. Температура воздуха будет на 4–6 выше обычного: в Перми – от +1 до +3 градусов тепла.

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