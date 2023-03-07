Пермским многодетным семьям предложили выбрать земельные участки в других муниципалитетах Прикамья

Фото: архив "КП".

В краевом центре не хватает свободных земель, чтобы обеспечить участками многодетные семьи. Поэтому городские власти предлагают им альтернативные способы получить землю побыстрее.

Один из них – выделение площадок под строительство не в Перми, а в других муниципальных образованиях края.

Так, до 14 марта многодетные семьи могут заявиться на предоставление земли в 6 территориях Прикамья – об этом сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми.

Всего выделено 38 участков: 12 – в Добрянском районе, 11 – в Ильинском, 8 – в Чердынском, по три участка в Кочевском и Юсьвинском округах и один в Кунгурском округе. Земельные участки имеют разный размер – от 5 до 22 соток. Также они отнесены к различным категориям – для индивидуального жилого строительства и сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.

Как объясняют в городской администрации, перечень всех 38 земельных участков можно найти на сайте администрации Перми и по кадастровому номеру посмотреть на публичной кадастровой карте, где они находятся.

С заявками можно обратиться до 14 марта в департамент соцполитики администрации Перми по адресу: улица Газеты Звезда, 9. Предварительно необходимо записаться по телефону: 236-09-79.

Распределять земельные участки будут в конце марта или в начале апреля.