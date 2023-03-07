Накануне 8 марта автоинспекторы останавливали в центре Перми автомобилисток

С наступающим! Фото: ГУ МВД по Перми.

Сегодня, 7 марта, в центральной части Перми многим женщинам-водителям довелось испытать двойственное чувство, когда их останавливали на дороге автоинспекторы.

Затем, правда, тревога сменялась улыбками: поднять настроение женщинам за рулем накануне 8 марта решили сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми. В центре города они провели традиционную акция «Цветы для автоледи».

Счастливой безопасной дороги. Фото: ГУ МВД по Перми.

- Женщинам-водителям полицейские вручали весенние цветы и открытки с поздравлениями и желали счастливой безопасной дороги, - объяснили в городской госавтоинспекции. – Но при этом напоминали о том, чтобы те не забывали соблюдать правила дорожного движения.