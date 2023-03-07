Пермячки выбирают стабильность и чаще мужчин копят со страхованием в Сбере

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Как выяснила СберСтрахование жизни накануне 8 Марта, жительницы Перми копят с договором накопительного страхования жизни (НСЖ) чаще мужчин. В 2022 году они заключили 2,6 тыс. таких договоров из 4 тыс. — 65%.

Откладывать с НСЖ в 2022 году начали 44% пермских бумеров (1940–1964 г. р.), 35% представителей поколения X (1965–1980 г. р.) и 18% миллениалов (1981–1996 г. р.). Эта картина незначительно варьируется в зависимости от пола.

Как показало исследование, в среднем клиенты СберСтрахования жизни из Перми рассчитывают с помощью НСЖ накопить 1,2 млн рублей. Женщины хотят отложить 900 тыс. рублей, мужчины — 1,5 млн.

При этом мужчины демонстрируют большую готовность к риску. В 2022 году представители сильного пола в 2,5 раза чаще размещали средства в портфель «ESG Сбалансированный высокий риск» (15–35% облигаций, 65–85% акций, риск-рейтинг — 4 из 7). Среди женщин самой популярной стратегией стала «ESG Сбалансированный средний риск»: её выбрали 64% клиенток. Этому портфелю присвоен риск-рейтинг 3 из 7, и он включает 50–80% облигаций и 20–40% акций.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Чтобы митигировать риски, важно использовать различные инструменты для формирования своего финансового портфеля. Здесь можно, в том числе, использовать договоры страхования. Так, например, НСЖ добавит регулярности в процесс накопления, а также обеспечит защитой на случай наступления непредвиденных обстоятельств. Дополнительно в таких договорах можно застраховать ребёнка, а также подключить отдельные актуальные риски».