СберИндекс и OneTwoTrip: российские туристы стали активнее, но экономнее

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Согласно совместному исследованию лаборатории СберИндекс и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip* в 2022 г. внутренний туристический поток практически восстановился до уровня доковидного 2019 года. Количество путешественников по России среди клиентов Сбера в прошлом году выросло на 8% по сравнению с 2021 г. - до 47 млн человек. Их расходы на внутренние поездки увеличились относительно предыдущего года на 13% - до 2,795 трлн руб.

При этом туристы стали экономить: по данным Сбера, с учётом инфляции реальные расходы на одного туриста упали на 7%. По данным OneTwoTrip, в 2022 году путешественники выбирали более бюджетные варианты размещения (апартаменты, хостелы, гостевые дома).

Более половины своих трат (51%) в регионе пребывания средний турист делал в продуктовых магазинах. На кафе, бары и рестораны пришлось 16% расходов.

Средняя продолжительность одной поездки по стране за год значительно не изменилась. Она составила не более 6 дней: 5,9 при путешествии на самолёте (в 2021 году 5,8 дня) и 4,6 на поезде (годом ранее 3,9 дня).

В 2022 и 2021 гг. планирование поездок стало более спонтанным, заметнее всего это на процессе бронирования авиабилетов. Около 90% всех покупок авиабилетов и бронирований отелей происходит не ранее, чем за 30 дней до поездки.

Лидерами популярных направлений традиционно стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сочи и Краснодарский край.

При этом россияне всё активнее открывают для себя новые туристические места. Регионами с самым большим увеличением притока туристских денег стали: Чукотский АО (+31%), Алтайский край (+31%), Республика Саха (Якутия) (+28%), Амурская область (+27%) и Республика Дагестан (+26%).

На Алтае, который пользуется все большим интересом у россиян, активно развивается всесезонный курорт Сбера «Манжерок». Он находится у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. Сейчас на курорте работают три канатные дороги, доступны 22 км горнолыжных трасс, гостиница 3*, прокат зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для трекинга. В скором времени на курорте будет открыт пятизвездочный гостиничный комплекс.

СберИндекс — аналитический портал Сбера, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них оценки потребительских расходов, оборотов бизнеса, активности МСП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны различные исследования лаборатории СберИндекc. При публикации материалов ссылка на СберИндекс обязательна.

OneTwoTrip — один из лидеров онлайн-рынка сервисов путешествий в России и странах СНГ. Мы помогаем спланировать путешествие за пару минут. На сайте и в мобильном приложении можно забронировать апартаменты или номер в одном из 2 000 000 отелей по всему миру, купить авиабилет, выбрав среди предложений от 800 авиакомпаний и лоукостеров, приобрести билет на поезд или автобус по России, странам СНГ и Европы. А в городе назначения арендовать машину и заказать экскурсию с гидом.

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